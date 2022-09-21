"Denizli'deki helikopter kazasında 2 kişi hayatını kaybetti" başlıklı haberimizin ikinci paragrafında yer alan "2 Rus, 5 Türk" ifadesi kaynağından "2... - Son Dakika
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"Denizli'deki helikopter kazasında 2 kişi hayatını kaybetti" başlıklı haberimizin ikinci paragrafında yer alan "2 Rus, 5 Türk" ifadesi kaynağından "2...

21.09.2022 17:50
"Denizli'deki helikopter kazasında 2 kişi hayatını kaybetti" başlıklı haberimizin ikinci paragrafında yer alan "2 Rus, 5 Türk" ifadesi kaynağından "2...

İçişleri Bakanlığı, Denizli Çardak'ta meydana gelen helikopter kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, mürettebattan 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Denizli Çardak'ta meydana gelen helikopter kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiğini, mürettebattan 5 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Türk, 5 Rus, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

İçişleri Bakanlığının paylaşımında, helikopter kazasının görüntülerine de yer verildi.

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Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı Marmaris'teki yangına giden Rus helikopteri düştü: 2 ölü, 5 yaralı Muğla haberleri: Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü: 2 ölü, 5 yaralı (2) Muğla haberleri: Marmaris'teki yangına müdahaleye giden helikopter Denizli'de düştü: 2 ölü, 5 yaralı (2)
Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Denizli, Güncel, Son Dakika

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