İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 2625 personel, 179 timin katılımıyla...
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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 2625 personel, 179 timin katılımıyla Kıran-5 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi. Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:12 Kaynak: AA
Son dakika: 'Kıran-5' operasyonu, 179 timin katılımıyla başladı Uyuyan babasının boğazını keserek öldürdü, sabah karakola gidip teslim oldu Diyabakır babasını öldürüp, 3 saat başında bekledikten sonra polise teslim oldu İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi