Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 2625 personel, 179 timin katılımıyla...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 2625 personel, 179 timin katılımıyla...

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 2625 personel, 179 timin katılımıyla...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 2625 personel, 179 timin katılımıyla Kıran-5 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 2625 personel, 179 timin katılımıyla..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Bingöl ve Muş kırsalında 2625 personel, 179 timin katılımıyla Kıran-5 Operasyonu'nun başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:12 Kaynak: AA
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Son dakika: 'Kıran-5' operasyonu, 179 timin katılımıyla başladı
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