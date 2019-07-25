İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'da 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300...
23 dakika önce
İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'da 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı tespit edildi.
İçişleri Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41 Kaynak: İHA
: " Diyarbakır
'da 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı tespit edildi. İç güvenlik operasyonları kapsamında; 19 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır Lice
kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan sözde Amed eyaleti maliye/ cephane birimi sorumlusu 'Agit Soro' kod adlı 'Celal Gök' olduğu tespit edilmiştir." - ANKARA
Türkiye 1 yılda 555 milyar TL kaynağını israf ediyor Soylu'nun "Yaptırmayız" çıkışına rağmen Suriyeliler eylem yapma kararı aldı Termometrelerin 42 dereceyi gösterdiği Diyarbakır'da asfalt eridi İstanbul'daki dolu felaketinde hasar gören araçlar için son 2 gün