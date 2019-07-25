Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'da 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300...
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İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'da 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300...

23 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'da 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı tespit edildi.

İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı: " Diyarbakır'da 19 Temmuz'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer aldığı tespit edildi. İç güvenlik operasyonları kapsamında; 19 Temmuz 2019 tarihinde Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan sözde Amed eyaleti maliye/ cephane birimi sorumlusu 'Agit Soro' kod adlı 'Celal Gök' olduğu tespit edilmiştir." - ANKARA
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41 Kaynak: İHA
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