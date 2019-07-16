İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:33 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır Kulp
ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.
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