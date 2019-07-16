Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

8 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri  Bakanlığı, Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır Kulp ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

ANKARA, -


Diyarbakır, Kulp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 07:34 Kaynak: DHA
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