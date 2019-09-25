İçişleri bakanlığı: diyarbakır'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır Lice kırsalında gerçekleştirilen 'Bayrak-135 S¸ehit Jandarma Uzman C¸avuş Selc¸uk O¨zer-2' operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:50 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır Lice
kırsalında gerçekleştirilen 'Bayrak-135 S¸ehit Jandarma
Uzman C¸avuş Selc¸uk O¨zer-2' operasyonunda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Bayrak-135 S¸ehit Jandarma Uzman C¸avuş Selc¸uk O¨zer-2' operasyonunda, bölücü terör örgütü mesnupları ile sağlanan temas sonucunda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
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