İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
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İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:29 Kaynak: DHA
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır- Lice
ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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