İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı , Diyarbakır- Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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