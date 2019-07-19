Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi
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İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi

29 dakika önce

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı: Diyarbakır'da 5 terörist etkisiz hale getirildi, System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır- Lice ilçesi kırsalında gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 teröristin silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 5 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

ANKARA,


Diyarbakır, Lice, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:39 Kaynak: DHA
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