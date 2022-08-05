Diyarbakır'da "Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel Operasyonu" başlatıldı - Son Dakika
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Diyarbakır'da "Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel Operasyonu" başlatıldı

05.08.2022 09:43
Diyarbakır'da "Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 920 personelin katılımıyla "Eren Abluka-30 (Lice/Birlik-Abalı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel Narko Terör Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da 920 personelin katılımıyla "Eren Abluka-30 (Lice/Birlik-Abalı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel Narko Terör Operasyonu"nun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan operasyonda Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Komando Özel Operasyon (JOPER), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 920 personel ve 56 operasyonel tim görev alıyor.

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki Birlik ve Abalı mahalleleri kırsalında 70 nokta tespit edildi.

Söz konusu noktalarda gerçekleştirilen arazi arama tarama faaliyetlerinde 30 kilogram toz ve 107 kilogram kubar esrar, 1 milyon 150 bin 710 kök kenevir ve 182 bin kök skunk bitkisi ele geçirildi.

Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Eren Abluka operasyonlarının, vatandaşların desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği vurgulandı.

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Kaynak: AA

Diyarbakır, Jandarma, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da 'Eren Abluka-30 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlyas Genel Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika

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