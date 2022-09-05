Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki örgüt mensupları yakalandı - Son Dakika
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Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki örgüt mensupları yakalandı

05.09.2022 19:15
Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki örgüt mensupları yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki terör örgütü mensuplarının yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki terör örgütü mensuplarının yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "PKK/KCK terör örgütünce şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem yapmak amacıyla oluşturulan YPS yapılanmasına Diyarbakır ilinde büyük bir darbe daha vuruldu. Diyarbakır Silvan ilçesinde eylem hazırlığındaki PKK/KCK terör örgütü mensupları yol kontrol noktasında yapılan uygulamada yakalandı. Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada 1 adet savunma tipi el bombası ve 1 adet 7.65 mm çapında tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan ve terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şahısların ifade işlemleri devam ediyor" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki örgüt mensupları yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki örgüt mensupları yakalandı - Son Dakika
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