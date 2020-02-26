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İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'da nöbet tutan ailelerden birinin evladının da arasında olduğu 4...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır'da nöbet tutan ailelerden birinin evladının da arasında olduğu 4 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu"
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 07:06 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı: " Diyarbakır'da nöbet tutan ailelerden birinin evladının da arasında olduğu 4 terörist ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu"
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