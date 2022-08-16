İçişleri: Diyarbakır'da 1 milyon 681 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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İçişleri: Diyarbakır'da 1 milyon 681 kök kenevir ele geçirildi

16.08.2022 14:42
İçişleri: Diyarbakır'da 1 milyon 681 kök kenevir ele geçirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da yürütülen 'Eren Abluka-34 Operasyonu'nda, 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilo kubar esrar ele geçirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Diyarbakır'da yürütülen 'Eren Abluka-34 Operasyonu'nda, 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilo kubar esrar ele geçirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla 3 gün önce Diyarbakır'da 'Eren Abluka-34 (Lice/Üçdamlar) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Sarı Narko Terör Operasyonu' başlatıldı. Operasyonun 3'üncü gününde, Diyarbakır'ın Lice ilçesi Konuklu Mahallesi kırsalında önceden tespit edilen 18 noktada; 1 milyon 681 bin 600 kök kenevir bitkisi ve 28,2 kilo kubar esrar ele geçirildi. Böylece operasyonun ilk 3 gününde toplam 10 milyon 530 bin 930 kök kenevir, 803,2 kilo esrar ile 648 bin 200 kök skunk ele geçirildi. Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen 'Eren Abluka' operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı olarak başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.


YORUMLAR
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Eren Abluka-34 operasyonunda10 milyon kök kenevir ve 800 kilogram esrar ele geçirildi Eren Abluka-34 operasyonunda10 milyon kök kenevir ve 800 kilogram esrar ele geçirildi İçişleri Bakanlığınca sürdürülen eren abluka-34 operasyonunda 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar daha ele geçirildi. İçişleri Bakanlığınca sürdürülen eren abluka-34 operasyonunda 1 milyon 681 bin kök kenevir ile 28,2 kilogram kubar esrar daha ele geçirildi.
Kaynak: DHA

Diyarbakır, Kenevir, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri: Diyarbakır'da 1 milyon 681 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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