Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda gri kategoride aranan...
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda gri kategoride aranan... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda gri kategoride aranan...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda gri kategoride aranan Semra Tuncer'in yakalandığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda gri kategoride aranan..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda gri kategoride aranan Semra Tuncer'in yakalandığını bildirdi.

Diyarbakır, Lice, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:30 Kaynak: AA
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