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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda gri kategoride aranan...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda gri kategoride aranan Semra Tuncer'in yakalandığını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 03:30 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'ya yönelik operasyonda gri kategoride aranan Semra Tuncer'in yakalandığını bildirdi.
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