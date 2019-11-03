Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığı timlerince...
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığı timlerince...

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığı timlerince...

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığı timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığı timlerince..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığı timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı. - ANKARA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:03 Kaynak: İHA
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