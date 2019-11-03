İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığı timlerince...
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İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığı timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 10:03 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığı timlerince gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini, böylece Lice kırsalında etkisiz hale getirilen terörist sayısının 4'e yükseldiğini açıkladı. - ANKARA
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