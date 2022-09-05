Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist yakayı ele verdi - Son Dakika
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Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist yakayı ele verdi

05.09.2022 19:16

Şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem hazırlığı yapan PKK/KCK üyesi 4 terörist Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yakalandı. Teröristlerin üzerinden 1 adet el bombası ile tabanca çıktı.

PKK/KCK terör örgütünce, şehir merkezlerinde silahlı ve bombalı eylem yapmak amacıyla oluşturulan YPS yapılanması mensubu 4 terörist, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yakalandı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde eylem hazırlığındaki 4 terörist, yol kontrol noktasında yapılan uygulamada gözaltına alındı.

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Eylem hazırlığındaki 4 terörist Diyarbakır'da yakalandı

ÜZERLERİNDEN EL BOMBASI VE TABANCA ÇIKTI

Eylem hazırlığındaki teröristlerin Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yol kontrol uygulamasında yakalandığı belirtilen açıklamada, "Şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, 1 adet savunma tipi el bombası ve 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca ele geçirildi. Araçta bulunan ve terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 4 şüpheli, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı" denildi.

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Eylem hazırlığındaki 4 terörist Diyarbakır'da yakalandı

İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin ifade işlemleri devam ediyor.

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Eylem hazırlığındaki 4 terörist Diyarbakır'da yakalandı

DÜN DE SALDIRI HAZIRLIĞINDAKİ 1 TERÖRİST İSTANBUL'DA YAKALANMIŞTI

Dün de İstanbul ve Diyarbakır Emniyeti tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında Yunanistan Lavrion Kampı'nda sabotaj eğitimi alan, PKK/KCK'nın talimatıyla büyükşehirlerde silahlı ve bombalı eylem hazırlığındaki Hüsamettin Tanrıkulu, İstanbul'da yakalanmıştı.

Son dakika haberleri! İçişleri Bakanlığı: Eylem hazırlığındaki 4 terörist Diyarbakır'da yakalandı
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DİYARBAKIR'DA EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 4 TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI DİYARBAKIR'DA EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ 4 TERÖRİST GÖZALTINA ALINDI Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki örgüt mensupları yakalandı Diyarbakır'da eylem hazırlığındaki örgüt mensupları yakalandı
Kaynak: DHA

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist yakayı ele verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki 4 terörist yakayı ele verdi - Son Dakika
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