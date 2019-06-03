Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale...
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İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale...

1 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır Lice kırsalına düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:40 Kaynak: İHA
3. Sayfa
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