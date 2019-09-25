İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen...
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İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selcuk OZER-2 Operasyonu'nda bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:53 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen 'Bayrak-135 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Selcuk OZER-2 Operasyonu'nda bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temas sonucunda 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
HDP önünde evlat nöbeti tutan anneden İmamoğlu'na tepki: Yazıklar olsun 3 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirildi Öz kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara içen babanın akli dengesi incelenecek Adana'da çevik kuvvet polisine saldırı sonrası olay yerinden ilk görüntüler