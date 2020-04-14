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İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen...
7 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 04:45 Kaynak: İHA
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