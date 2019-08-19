Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 29 ilde PKK/KCK...
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İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 29 ilde PKK/KCK...

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 29 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 418 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

İçişleri Bakanlığı:
İçişleri Bakanlığı: " Diyarbakır, Mardin ve Van illeri başta olmak üzere toplam 29 ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik 418 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalamaya dönük operasyonlar devam etmektedir." - ANKARA
Diyarbakır, Mardin, PKK, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 09:03 Kaynak: İHA
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