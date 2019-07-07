İçişleri Bakanlığı duyurdu

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

7 kişinin hayatını kaybettiği metil alkol olayıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

Eski müsteşar yardımcısı, İzmit'teki evinde intihar etti

Ekrem İmamoğlu: CHP'nin tüm üyelerinden bir isteğim var