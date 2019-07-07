İçişleri Bakanlığı duyurdu
1 saat önce
İçisleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı kırsalına, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 02:50 Kaynak: İHA
İçisleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak Gabar Dağı
kırsalına, İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. "
(İHA)
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