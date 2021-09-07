Üye Girişi
İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı

07.09.2021 13:44

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, e- devlet elektronik ortamda erişilen alt-üst soy sorgulama hizmetine gösterilen yoğun ilgi sonrası vatandaşlar için alt-üst soy bilgilerinin kullanılması ile soyağacı tasarlayabilecekleri "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı.

İçişleri Bakanlığı soyağacı oluşturma hizmeti ile dijital dönüşüm alanında bir adım daha atarak, vatandaşların elektronik ortamdan ulaşabilecekleri kamu hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Bu yeni hizmet sayesinde vatandaşlar nüfus müdürlüklerine gitmeden soyağaçlarını oluşturabilecek.

SOYBAĞI 1800'LÜ YILLARA KADAR ÖĞRENİLEBİLİR

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi (MERNİS) Projesi kapsamında elektronik ortamda tutulan nüfus kütükleri sayesinde üst soya dair bilgiler kolayca edinilebiliyor.

MERNİS'te tutulan bilgiler, Osmanlı Dönemi'nde 1904 yılında yapılan genel nüfus sayımı ile elde edilen bilgilere dayandığı için 1800'lü yıllara kadar doğmuş olan kişilerin kaydına erişilebilme imkanı sağlıyor.

NASIL ULAŞABİLİRSİNİZ?

Soyağacı oluşturma işlemi e-Devlet Kapısını ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılabilecek. E-Devlet Kapısından soyağacınızı oluşturmak için https://www.turkiye.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak kimliğinizi doğruladıktan sonra "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Soy Ağacı Oluşturma" hizmetini " seçerek soyağacınıza ait elektronik belge alınabilecek.

DAKİKADA 200 BİN İSTEĞE CEVAP VEREBİLECEK

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü en çok talep gören e-Devlet hizmetlerinden olan alt-üst soy sorgulamaya olan yoğun talebi de dikkate aldı. Soyağacı oluşturma servisi dakikada 200 bin isteğe cevap verebilecek. Ayrıca hizmet planlanırken tek bir tasarım kullanmaktan ziyade 8 farklı arka plan, 5 farklı çerçeve ve 4 farklı renk seçeneğinden oluşan çeşitli tasarımlar da oluşturuldu.

Bu tasarımların ögelerini kullanarak vatandaşlar soyağaçlarının; arka plan tasarımını, metin fontlarını, metin renklerini, çerçeve tasarımlarını, çerçeve renklerini, ağaç düğümleri düzenini ve yerlerini kendi görsel beğenilerine göre düzenleyebilecek ve yüksek çözünürlüklü belge çıktısı alarak hatıra olarak saklayabilecek.

İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden Soyağacı Oluşturma hizmetini uygulamaya açtı

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden 'Soyağacı Oluşturma' hizmetini uygulamaya açtı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çatıya çıkan genç, yola tuğla fırlattı! Olay anı kameralara yansıdı 14:20 Çatıya çıkan genç, yola tuğla fırlattı! Olay anı kameralara yansıdı Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kabak tanıtımı, konser ve park açılışına 1 milyon 153 bin lira harcamış 14:02 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kabak tanıtımı, konser ve park açılışına 1 milyon 153 bin lira harcamış Barbaros Şansal, 13:49 Barbaros Şansal, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı
ABD Başkanı Joe Biden: Taliban hükümetini tanımak gibi bir niyetimiz yok, bu çok uzak bir yol 13:22 ABD Başkanı Joe Biden: Taliban hükümetini tanımak gibi bir niyetimiz yok, bu çok uzak bir yol Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı 12:45 Evlenen eski vekil çocuklarına, düğünlerinde 2 milyon lira ve 4 kilo altın takıldı 12:13 "Ben maalesef seçildim" diyen Necati Şaşmaz'ın avukatından, ortaya çıkan ses kayıtlarıyla ilgili ilk açıklama: Ses kaydı gerçek dışı
Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki 11:23 Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanındaki "Kocalık vazifeni yapmayacaksan niye evlendin?" sözleri tepki çekti Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor 10:55 Avrupa'da büyük ilgi gören Tragger, otonom test sürüşlerine hazırlanıyor

Son Dakika Haberleri
14:21 WhatsApp, "son görülme" özelliğinde değişiklik yapıyor! Kara listede bulunan kişiler saat ve tarihi göremeyecek
14:20 Çatıya çıkan genç, yola tuğla fırlattı! Olay anı kameralara yansıdı
14:17 Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı
14:01 Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kabak tanıtımı, konser ve park açılışına 1 milyon 153 bin lira harcamış
13:49 Barbaros Şansal, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini alenen aşağılama" suçundan 3 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı
13:46 Mesut Özil'in Katar'a transferi iddiasına menajer Erkut Söğüt cevap verdi: Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti
13:44 İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı
13:22 ABD Başkanı Joe Biden: Taliban hükümetini tanımak gibi bir niyetimiz yok, bu çok uzak bir yol
12:19 Göçmenlere aşı yapılıyor mu? Bakan Koca'nın cevabı olumlu ama kayıt dışı göçmenler endişe yaratıyor
12:16 Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor
WhatsApp, WhatsApp, "son görülme" özelliğinde değişiklik yapıyor! Kara listede bulunan kişiler saat ve tarihi göremeyecek         
14:21
Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı Eşine şiddet uygulayan adama, esnaf dayak attı         
14:17
Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı Barışma isteğini reddettiği eski kocası tarafından herkesin gözü önünde bıçaklandı         
14:00
Mesut Özil'in Katar'a transferi iddiasına menajer Erkut Söğüt cevap verdi: Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti Mesut Özil'in Katar'a transferi iddiasına menajer Erkut Söğüt cevap verdi: Katar'a kendi ticari işleri ve sponsorluk görüşmeleri için gitti         
13:47
Eşini banyoda öldüren koca aynı tabancayla intihar etti Eşini banyoda öldüren koca aynı tabancayla intihar etti         
13:05
Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor Yeni yasalar için çalışmalar bitti! Zincir marketlerde bazı ürünlerin satışı yasaklanıyor, saat kısıtlaması geliyor         
12:16
Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ilginç savunma: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi Eşini 28 yerinden bıçaklayarak öldüren kocadan ilginç savunma: Muz yiyordum, bıçak ondan elimdeydi         
11:53
Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi Son Dakika! Bakan Koca açıkladı: Türkiye'de 2 kişide Mu varyantı tespit edildi         
11:11
2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi 2 ay içinde aşı olmayan 9 hamile kadın, yaşamını yitirdi         
10:33
Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek Yargıdan abonelik sözleşmeleriyle ilgili karar: Süresi 1 yıldan fazla olanlar cayma bedeli ödemeyecek         
10:04
Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü Türkiye'ye gelen Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi'nin yıllar sonra ilk görüntüsü         
08:52
Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi Son Dakika Haberi: Nipah virüsü alarmı verildi! 12 yaşındaki çocuk, yarasa kaynaklı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi         
08:34
Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı Almanya'da yaşayan kadın, arazisinden geçen yolu trafiğe kapattı         
08:16
Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı Çocukları ve öz babası arasında DNA testi talep etti, 5 çocuğun biyolojik babası da kendisi çıktı         
07:28
Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi Plajda utanç anları! Yüzlerce kişi, suyun içerisinde tecavüze uğrayan kızı hiçbir şey yapmadan izledi         
21:12
Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi Şeyma Subaşı, photoshopsuz olduğu fark edilen fotoğrafını hemen sildirdi         
21:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2021 14:32:47. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İçişleri Bakanlığı, e- devlet üzerinden "Soyağacı Oluşturma" hizmetini uygulamaya açtı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement