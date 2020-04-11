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İçişleri Bakanlığı: "Ekmek gibi zorunlu ihtiyaçlar, vefa sosyal destek grupları, yerel yönetimler,...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Ekmek gibi zorunlu ihtiyaçlar, vefa sosyal destek grupları, yerel yönetimler, muhtarlar ve fırın esnafı vasıtasıyla karşılanıyor"
İçişleri Bakanlığı: "Ekmek gibi zorunlu ihtiyaçlar, vefa sosyal destek grupları, yerel yönetimler, muhtarlar ve fırın esnafı vasıtasıyla karşılanıyor"
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 04:00 Kaynak: AA
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