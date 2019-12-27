Son Dakika › Güncel › İçişleri Bakanlığı: 'Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı yaşanmamış,... - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı: "Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı yaşanmamış,...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı yaşanmamış, boş bir binada yıkım meydana gelmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 11:05 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "Elazığ Sivrice'de meydana gelen depremde herhangi bir can kaybı yaşanmamış, boş bir binada yıkım meydana gelmiştir. Elazığ İl AFAD tarafından Sivrice ilçesi ve köylerine ekipler sevk edilmiştir. Diyarbakır AFAD Birlik Müdürlüğü tedbir amaçlı teyakkuza geçirilmiştir. Elazığ Valiliği ve AFAD yetkilileri gelişmeleri takip etmektedir." - ANKARA
Son Dakika Son dakika: Elazığ'da yarım saat içerisinde 4 deprem meydana geldi 3 çocuk, sabah saat erken saatlerde çöken tavanın altında kaldı Sunucu, Malatya'yı sallayan depreme canlı yayında yakalandı Bakan Varank'tan Erdoğan'a: Siz arabaların yanında durunca araçların boyutlarıyla ilgili soru işareti de tamamen ortadan kalkmış olacak