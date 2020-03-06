İçişleri Bakanlığı, emniyet birimlerince Konya ve Mersin'deki operasyonlarda 5,2 milyon litre kaçak... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı , emniyet birimlerince Konya ve Mersin 'deki operasyonlarda 5,2 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildiğini bildirdi.

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Atlas okyanusuna yakın yerlerde yaşayan "Mücevher kalamarı" Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü

Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! 5 milyon 212 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi