Ordu'da "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Ordu'da "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında 5 şüpheli yakalandı

05.10.2022 13:52
Ordu'da "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında 5 şüpheli yakalandı

??İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 20 ilde başlatılan "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında Ordu'da 5 şüpheli gözaltına alındı.

?? İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 20 ilde başlatılan "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında Ordu'da 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyonda, silah ticareti ve imali suçundan 3 ayrı soruşturma kapsamında 5 şüphelinin Altınordu ve Perşembe ilçelerindeki adres ve araçlarında arama yapıldı.

Aramalarda, parçalanmış halde 3 tabanca, 4 fişek ile tabanca imalatında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Müsilaj, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da 'Müsilaj-2 Operasyonu' kapsamında 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ordu'da "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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