İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen operasyonda, silah ticareti ve imali suçundan 3 ayrı soruşturma kapsamında 5 şüphelinin Altınordu ve Perşembe ilçelerindeki adres ve araçlarında arama yapıldı.

Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Müsilaj, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ordu'da 'Müsilaj-2 Operasyonu' kapsamında 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.