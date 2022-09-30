20 ilde eş zamanlı Müsilaj-2 Operasyonu başlatıldı! 233 şüpheli için yakalama kararı var - Son Dakika
Üye Girişi

20 ilde eş zamanlı Müsilaj-2 Operasyonu başlatıldı! 233 şüpheli için yakalama kararı var

30.09.2022 09:08

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 233 şüphelinin yakalanması amacıyla 20 ilde "Müsilaj-2 Operasyonu"nun başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında daha önce düzenlenen operasyonların ardından çalışmalara devam edildi.

KOM EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Bu kapsamda sahil şeridinde yaşayanların üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devlet erklerinden üstün göstermeye çalışan, ülke turizmini olumsuz etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah sağlayan suç gruplarına yönelik Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda harekete geçildi.

20 İLDE 12 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ BELİRLENDİ

Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir, Muğla, Mersin, Bursa, Çanakkale, Samsun, Hatay, İstanbul, Ordu, Tekirdağ, Giresun, Kastamonu, Bartın, Düzce, Rize ve Zonguldak olmak üzere 20 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit, kasten öldürme" suçlarını işleyen 12 organize suç örgütü tespit edildi.

Ayrıca söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçunu işleyen, kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturan 27 suç grubu belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Bunun üzerine Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 233 şüphelinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı "Müsilaj-2 Operasyonu" düzenlendi.

YORUMLAR
500
Organize suç örgütlerine 'Müsilaj-2 Operasyonu' Organize suç örgütlerine 'Müsilaj-2 Operasyonu' Sayıştay Raporu: İçişleri Bakanlığı 2011 Yılında, Siber Güvenlik İçin Danışmanlık Hizmeti Aldı Sayıştay Raporu: İçişleri Bakanlığı 2011 Yılında, Siber Güvenlik İçin Danışmanlık Hizmeti Aldı
Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Müsilaj, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 20 ilde eş zamanlı Müsilaj-2 Operasyonu başlatıldı! 233 şüpheli için yakalama kararı var - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:35 İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Düzenlemeye göre iade kargo ücretini artık tüketici karşılayacak
10:25 PFDK, Amedspor-Bursaspor karşılaşmasında çıkan olayların faturasını kesti! Taraftar deliye döndü
10:14 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Saadet Partisi'nden de bir öneri geldi
10:06 Azra'nın katili cezaevinde intihar etti! Acılı anne kızına haberi mezarı başında ağlayarak verdi
10:08 Paris Moda Haftası'nda Kylie rüzgarı! Ten rengi tül elbisesiyle tüm bakışları üzerinde topladı
10:03 Sinir krizi geçiren genç sevgilisini hastanede rehin aldı!
10:02 Bursa'nın bu köyünü görenler, kendilerini Karadeniz'de sanıyor! Yılda 60 ton fındık üretiyorlar
09:52 KYK borçlarının faizlerinin silinmesi uygulaması TBMM'de görüşülecek!
09:47 Suriye'de saldırı hazırlığı yapan teröristlerden 1'i öldürüldü, 18'i yakalandı
09:08 20 ilde eş zamanlı Müsilaj-2 Operasyonu başlatıldı! 233 şüpheli için yakalama kararı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 10:54:28. #1.12#
SON DAKİKA: 20 ilde eş zamanlı Müsilaj-2 Operasyonu başlatıldı! 233 şüpheli için yakalama kararı var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement