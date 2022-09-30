Organize suç örgütlerine yönelik "Müsilaj-2 Operasyonu" başlatıldı - Son Dakika
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Organize suç örgütlerine yönelik "Müsilaj-2 Operasyonu" başlatıldı

30.09.2022 15:29
Organize suç örgütlerine yönelik "Müsilaj-2 Operasyonu" başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 236 şüphelinin yakalanması amacıyla 20 ilde "Müsilaj-2 Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 236 şüphelinin yakalanması amacıyla 20 ilde "Müsilaj-2 Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi. Operasyonlarda 199 şüpheli yakalandı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında daha önce düzenlenen operasyonların ardından çalışmalara devam edildi.
Bu kapsamda sahil şeridinde yaşayanların üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak kendilerini devlet erklerinden üstün göstermeye çalışan, ülke turizmini olumsuz etkileyen mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah sağlayan suç gruplarına yönelik Cumhuriyet başsavcılıklarının talimatları doğrultusunda KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda harekete geçildi.
Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, İzmir, Muğla, Mersin, Bursa, Çanakkale, Samsun, Hatay, İstanbul, Ordu, Tekirdağ, Giresun, Kastamonu, Bartın, Düzce, Rize ve Zonguldak olmak üzere 20 ilde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, örgütün faaliyetleri kapsamında yağma, tefecilik, tehdit, kasten öldürme" suçlarını işleyen 12 organize suç örgütü tespit edildi.
Ayrıca söz konusu örgütlere silah temin ederek 6136 sayılı Kanun'a muhalefet suçunu işleyen, kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturan 27 suç grubu belirlendi.
Bunun üzerine Cumhuriyet başsavcılıkları tarafından haklarında gözaltı kararı verilen 236 şüphelinin yakalanması için bu sabah eş zamanlı "Müsilaj-2 Operasyonu" düzenlendi.
Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 105 tabanca, 34 tüfek, 6 uzun namlulu silah, 4 bin 159 adet fişek, 16 bıçak, çok sayıda silah parçası, balistik yelek, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin, eroin, 3 bin 100 sahte Amerikan doları ve çok sayıda çek, senet ve sikke ele geçirildi.
Operasyonlarda 199 şüpheli yakalandı, firari 37 şüpheliyi yakalamaya yönelik çalışmalar ise sürüyor.

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Kaynak: AA

KOM Daire Başkanlığı, İçişleri Bakanlığı, Müsilaj, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Organize suç örgütlerine yönelik 'Müsilaj-2 Operasyonu' başlatıldı - Son Dakika

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