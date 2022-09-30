"Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında Samsun'da 15 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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"Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında Samsun'da 15 zanlı gözaltına alındı

30.09.2022 11:10

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 20 ilde başlatılan "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 233 şüpheliden 15'i Samsun'da yakalandı.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda 20 ilde başlatılan "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında, organize suç örgütü üyesi oldukları gerekçesiyle gözaltı kararı verilen 233 şüpheliden 15'i Samsun'da yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında 18 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, zanlılardan 15'ini gözaltına aldı, 3'ünün yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adreslerdeki aramalarda, 29 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 5 bin 919 fişek, 70 şarjör, 18 tüfek, 3 namlu, 26 tabanca yayı, 66 silah kabzası, 217 kartuş, 7 tabanca iğnesi, 4 tabanca horozu, 5 tabanca kilit mandalı, dürbün, fişek doldurma aparatı ile 4 sikke ele geçirildi.

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Organize suç örgütlerine yönelik 'Müsilaj-2 Operasyonu' başlatıldı Organize suç örgütlerine yönelik 'Müsilaj-2 Operasyonu' başlatıldı ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE 'MÜSİLAJ-2 OPERASYONU'NDA 12 GÖZALTI ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİNE 'MÜSİLAJ-2 OPERASYONU'NDA 12 GÖZALTI
Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Müsilaj, Samsun, Mersin, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Müsilaj-2 Operasyonu' kapsamında Samsun'da 15 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Müsilaj-2 Operasyonu" kapsamında Samsun'da 15 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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