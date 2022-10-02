Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda organize suç örgütleriyle mücadele kapsamında daha önce düzenlenen operasyonların ardından Samsun'da 30 Eylül 'de düzenlenen operasyonda 18 zanlı, gözaltına alınmıştı. Adreslerdeki aramalarda, 29 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 5 bin 919 fişek, 70 şarjör, 18 tüfek, 3 namlu, 26 tabanca yayı, 66 silah kabzası, 217 kartuş, 7 tabanca iğnesi, 4 tabanca horozu, 5 tabanca kilit mandalı, dürbün, fişek doldurma aparatı ile 4 sikke ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM Daire Başkanlığı, Müsilaj, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da 'Müsilaj-2 Operasyonu' kapsamında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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