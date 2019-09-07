İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, yılbaşından bu yana...
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İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, yılbaşından bu yana düzenledikleri operasyonlarla, kaçak içki üreten ve bunları piyasaya sürenlere göz açtırmadı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 11:01 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, yılbaşından bu yana düzenledikleri operasyonlarla, kaçak içki üreten ve bunları piyasaya sürenlere göz açtırmadı. Yılbaşından bu yana emniyet ekiplerince bin 128 operasyon, jandarma ekiplerince 39 operasyon olmak üzere toplam bin 167 operasyon düzenlendi. Kaçak içkiye yönelik düzenlenen bu operasyonlar sayesinde 46 milyon 500 bin TL vergi kaybının önüne geçildi. - ANKARA
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