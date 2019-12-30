İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca tütün mamulleri ve... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca tütün mamulleri ve... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca tütün mamulleri ve...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca tütün mamulleri ve sahte içki ile mücadele çalışmaları kapsamında yılbaşı öncesi 15 günlük süre içerisinde gerçekleştirilen 970 operasyonda bin 559 şüpheli şahıs yakalandı.

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca tütün mamulleri ve..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca tütün mamulleri ve sahte içki ile mücadele çalışmaları kapsamında yılbaşı öncesi 15 günlük süre içerisinde gerçekleştirilen 970 operasyonda bin 559 şüpheli şahıs yakalandı. - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:57 Kaynak: İHA
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