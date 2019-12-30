İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca tütün mamulleri ve... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca tütün mamulleri ve...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca tütün mamulleri ve sahte içki ile mücadele çalışmaları kapsamında yılbaşı öncesi 15 günlük süre içerisinde gerçekleştirilen 970 operasyonda bin 559 şüpheli şahıs yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 02:57 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca tütün mamulleri ve sahte içki ile mücadele çalışmaları kapsamında yılbaşı öncesi 15 günlük süre içerisinde gerçekleştirilen 970 operasyonda bin 559 şüpheli şahıs yakalandı. - ANKARA
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