İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca tütün mamulleri ve... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca tütün mamulleri ve sahte içki ile mücadele çalışmaları kapsamında yılbaşı öncesi 15 günlük süre içerisinde gerçekleştirilen 970 operasyonda bin 559 şüpheli şahıs yakalandı. - ANKARA