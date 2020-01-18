Son Dakika › 3. Sayfa › İçişleri Bakanlığı: 'Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları... - Son Dakika
İçişleri Bakanlığı: "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları...
23 dakika önce
İçişleri Bakanlığı: "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu 5 terörist daha Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:48 Kaynak: İHA
Son Dakika Palalı saldırganın etkisiz hale getirildiği anların yeni görüntüleri ortaya çıktı İki kardeş, karnelerini aldıktan sonra sırra kadem bastı 8 yaşındaki Hafza, ilk karnesini şehit babasına götürdü Drift attı polise yakalandı, ehliyetine 2035'e kadar el konuldu