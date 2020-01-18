İçişleri Bakanlığı: "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları...

23 dakika önce

İçişleri Bakanlığı: "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu 5 terörist daha Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu 5 terörist daha Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu." - ANKARA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Habur Sınır Kapısı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 09:48 Kaynak: İHA
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