İçişleri Bakanlığı "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" yaptı - Son Dakika
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İçişleri Bakanlığı "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" yaptı

15.08.2022 11:23
İçişleri Bakanlığı "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" yaptı

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yapılan "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" ile 906 aranan kişi yakalandı, 4 bin 227 araca idari para cezası uygulandı, 603 araç trafikten men edildi.

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yapılan "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" ile 906 aranan kişi yakalandı, 4 bin 227 araca idari para cezası uygulandı, 603 araç trafikten men edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, huzur ve güven ortamının devamlılığının sağlanması, her zaman ve her yerde güvenlik güçlerinin varlığının vatandaşa hissettirilerek başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesi için ülke genelinde eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" yapıldı.

Ülke genelinde 11 bin 589 karma ekip, 172 dedektör köpek ve 46 bin 117 personelin katılımıyla yapılan uygulamada, 906 aranan kişi yakalandı, 30 kişi gözaltına alındı. 176'sı idari ve 93'ü adli olmak üzere 269 kişiye adli ve idari işlem uygulandı.

Uygulamada 204 bin 627 araç kontrol edildi, 4 bin 227 araca idari para cezası uygulandı. 603 araç trafikten men edilirken, 52 aranan araç yakalandı.

Ayrıca 17 bin 415 iş yerinin denetlendiği uygulamada, 36 iş yerine idari, 1 iş yerine adli olmak üzere 37 iş yerine işlem yapıldı.

Uygulamada 17 ruhsatsız tabanca, 9 av tüfeği, 200 adet mermi/av tüfeği kartuşu, 21 kesici/delici alet, 84 kurusıkı tabanca, 14 tabanca şarjörü muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 2 bin 632 paket kaçak sigara ele geçirildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı 'Huzurlu Sokaklar Uygulaması' yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" yaptı - Son Dakika
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