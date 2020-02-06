İçişleri Bakanlığı: "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu 1'i terörden arananlarda... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu 1'i terörden arananlarda... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu 1'i terörden arananlarda...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu 1'i terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle 'gri liste'de olmak üzere toplam 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu 1'i terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle 'gri liste'de olmak üzere toplam 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu." - ANKARA

Habur Sınır Kapısı, İçişleri Bakanlığı, Şırnak, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:08 Kaynak: İHA
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