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İçişleri Bakanlığı: "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu 1'i terörden arananlarda...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu 1'i terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle 'gri liste'de olmak üzere toplam 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 09:08 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı: "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmaları sonucu 1'i terörden arananlarda 500 bin liraya kadar ödülle 'gri liste'de olmak üzere toplam 5 terörist, Şırnak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu." - ANKARA
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