Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 13:25

Kaynak: AA

Ahşap evde çıkan yangın faciaya neden oldu: 5 ölü

"Bir teneke altın var" rivayetine inanan defineciler, tarihi köprüyü talan etti

Belediye Başkanı, artan vakalar karşısında isyan etti: Çalın oynayın, size bir şey olmaz