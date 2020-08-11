İçişleri Bakanlığı: "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmasıyla 2'si anne oğul 3 PKK/KCK'lı...
İçişleri Bakanlığı: "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmasıyla 2'si anne oğul 3 PKK/KCK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
İçişleri Bakanlığı: "Emniyet Genel Müdürlüğünün ikna çalışmasıyla 2'si anne oğul 3 PKK/KCK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu."
Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 13:25
Kaynak: AA
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