Emniyet mensuplarının kıyafet yönetmeliğinde değişiklik: Kadın polislerle ilgili "makyaj, saç modelleri ve renklerinde abartıya kaçamaz" maddesi...

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İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; yönetmeliğin beşinci maddesinin, "bayan amir ve personelin saç ve tırnakları" ile ilgili düzenlemeyi içeren "n" fıkrasında değişiklik yapıldı.

"SAÇ UZUNLUKLARI OMUZ HİZASINI GEÇEMEZ VE DAĞINIK OLAMAZ"

Yönetmelikteki "makyaj ve saç modellerinde abartıya kaçamaz" düzenlemesi, "makyaj, saç modelleri ve renklerinde abartıya kaçamaz" olarak değiştirildi. Yönetmeliğin ilgili bendinin yeni hali şöyle oldu:

"Bayan amir ve memurlar tırnak uzatamaz, (Değişik ibare: RG-25/8/2022-31934) makyaj, saç modelleri ve renklerinde abartıya kaçamaz, ziynet eşyası ve benzeri takılar takamazlar. ". Bayan personelin saç uzunluklarına bakılmaksızın, saçları dağınık, dikkat çekecek ve resmi üniformaya yakışmayacak şekilde olamaz."

RÜTBE, SINIF VE BRANŞ İŞARETLERİNDEKİ KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Yönetmeliğin dokuzuncu maddesinde düzenlenen, kurum tarafından personele verilecek göğüs arması, görev yeri kol arması, kokart, rütbe, sınıf ve branş işaretlerinde kapsam genişletildi. Eskiden sadece özel harekat polislerinin bu ihtiyaçları kurum tarafından karşılanıyordu. Diğer personelin ise ihtiyaçlarını kendisinin temin etmesi isteniyordu.

Değişiklikle özel hareket personelinin yanına çevik kuvvet ve çevik kuvvet bünyesinde yer alan atlı polis, takviye hazır kuvvet personeli, arama ve kurtarma birimlerinde görev yapan personelin de bu ihtiyacının kurum tarafından karşılanması sağlandı.