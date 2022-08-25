Emniyet mensuplarının kıyafet yönetmeliğinde değişiklik: Kadın polislerle ilgili "makyaj, saç modelleri ve renklerinde abartıya kaçamaz" maddesi... - Son Dakika
Üye Girişi

Emniyet mensuplarının kıyafet yönetmeliğinde değişiklik: Kadın polislerle ilgili "makyaj, saç modelleri ve renklerinde abartıya kaçamaz" maddesi...

25.08.2022 12:29

İçişleri Bakanlığı, emniyet mensupları hakkında değişikliğe gitti. Yönetmelikteki, "makyaj ve saç modellerinde abartıya kaçamaz" düzenlemesi; "makyaj, saç modelleri ve renklerinde abartıya kaçamaz" olarak değiştirildi. Yönetmelikte ayrıca, "Uzun saç bırakan bayanlar saçlarını toplar, dağınık bırakamazlar. Kısa saç bırakan bayanların saç uzunlukları omuz hizasını geçemez ve dağınık olamaz" ifadesi de yer aldı.

İçişleri Bakanlığı'nın Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Kıyafet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği bugün Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; yönetmeliğin beşinci maddesinin, "bayan amir ve personelin saç ve tırnakları" ile ilgili düzenlemeyi içeren "n" fıkrasında değişiklik yapıldı.

"SAÇ UZUNLUKLARI OMUZ HİZASINI GEÇEMEZ VE DAĞINIK OLAMAZ"

Yönetmelikteki "makyaj ve saç modellerinde abartıya kaçamaz" düzenlemesi, "makyaj, saç modelleri ve renklerinde abartıya kaçamaz" olarak değiştirildi. Yönetmeliğin ilgili bendinin yeni hali şöyle oldu:

"Bayan amir ve memurlar tırnak uzatamaz, (Değişik ibare: RG-25/8/2022-31934) makyaj, saç modelleri ve renklerinde abartıya kaçamaz, ziynet eşyası ve benzeri takılar takamazlar. ". Bayan personelin saç uzunluklarına bakılmaksızın, saçları dağınık, dikkat çekecek ve resmi üniformaya yakışmayacak şekilde olamaz."

RÜTBE, SINIF VE BRANŞ İŞARETLERİNDEKİ KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Yönetmeliğin dokuzuncu maddesinde düzenlenen, kurum tarafından personele verilecek göğüs arması, görev yeri kol arması, kokart, rütbe, sınıf ve branş işaretlerinde kapsam genişletildi. Eskiden sadece özel harekat polislerinin bu ihtiyaçları kurum tarafından karşılanıyordu. Diğer personelin ise ihtiyaçlarını kendisinin temin etmesi isteniyordu.

Değişiklikle özel hareket personelinin yanına çevik kuvvet ve çevik kuvvet bünyesinde yer alan atlı polis, takviye hazır kuvvet personeli, arama ve kurtarma birimlerinde görev yapan personelin de bu ihtiyacının kurum tarafından karşılanması sağlandı.

YORUMLAR (1)
  • Halit atik : Harika bir değişiklik , polisin tek derdi buydu , buda oldu polisin hiç derdi kalmadı, tebrikler... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
500
Kaymakam Kıyak görevine başladı Kaymakam Kıyak görevine başladı Antalya Kaş'ta 4.4 büyüklüğündeki deprem hasara neden olmadı Antalya Kaş'ta 4.4 büyüklüğündeki deprem hasara neden olmadı
Kaynak: ANKA

İçişleri Bakanlığı, Makyaj, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Emniyet mensuplarının kıyafet yönetmeliğinde değişiklik: Kadın polislerle ilgili 'makyaj, saç modelleri ve renklerinde abartıya kaçamaz' maddesi... - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
14:43 CHP'li Aydın Ayaydın, Azerbaycanlı çocuk ile annesine saldırmak istedi: Defolun gidin memleketinize
14:42 Ölümden dönen şarkıcı İbrahim Tatlıses, bu akşam konsere çıkacak
14:30 İstanbul'da sel felaketi! Esenyurt'ta sulara kapılan bir çocuk boğulmaktan son anda kurtarıldı
14:16 İmam hatiplilere hakaret eden Gülşen hakkında yeni gelişme
13:59 İbrahim Tatlıses'in güçlükle kurtarıldığı kazanın nedeni belli oldu
13:46 Trabzonspor tribünlerinde maç izleyen kadın, Cristiano Ronaldo'nun eski sevgilisi Desire Cordero çıktı
13:25 İbrahim Tatlıses'i yanmaktan kurtardılar
13:18 18.17 liraya çıkan dolar, yeni yılın rekorunu kırdı!
13:12 Sosyal medyadaki iki kadının evlat edindiği iddiaları sahte çıktı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Biri annesi diğeri de halası
13:01 Bakan Soylu'nun 6'lı masa hakkındaki "ihanet sözleşmesi" sözlerine Karamollaoğlu'ndan çok sert tepki: Yalan söyleyen şerefsizdir!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.08.2022 15:17:35. #1.13#
SON DAKİKA: Emniyet mensuplarının kıyafet yönetmeliğinde değişiklik: Kadın polislerle ilgili "makyaj, saç modelleri ve renklerinde abartıya kaçamaz" maddesi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement