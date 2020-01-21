İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma birimlerince, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında... - Son Dakika

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İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma birimlerince, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında...
6 saat önce
İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma birimlerince, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 306'sı planlı olmak üzere 11 bin 300 operasyon gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:12 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma birimlerince, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 306'sı planlı olmak üzere 11 bin 300 operasyon gerçekleştirildi. - ANKARA
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