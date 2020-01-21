İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma birimlerince, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında... - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma birimlerince, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma birimlerince, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında...

6 saat önce

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma birimlerince, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 306'sı planlı olmak üzere 11 bin 300 operasyon gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma birimlerince, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında..., System.String[]

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma birimlerince, kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında 306'sı planlı olmak üzere 11 bin 300 operasyon gerçekleştirildi. - ANKARA

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 12:12 Kaynak: İHA
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