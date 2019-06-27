İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma trafik ekipleri, trafikte makas ve drift atarak...
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İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma trafik ekipleri, trafikte makas ve drift atarak vatandaşların canını tehlikeye sokan trafik magandalarına" göz açtırmıyor.
İçişleri Bakanlığı
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:22 Kaynak: İHA
emniyet ve jandarma trafik ekipleri, trafikte makas ve drift atarak vatandaşların canını tehlikeye sokan trafik magandalarına" göz açtırmıyor. Bakanlık, 26 Haziran 2018- 20 Haziran 2019 tarihleri arasında trafikte makas terörüne 23 bin 776 adet, drift terörüne ise 2 bin 188 adet cezai işlem uyguladı. Trafikte usulsüz çakar lamba kullananlar da trafik ekipleri denetimlerinden kurtulamadı. 4 bin 375 adet usulsüz çakar lamba kullanımına cezai işlem uygulandı. - ANKARA
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