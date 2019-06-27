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İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma trafik ekipleri, trafikte makas ve drift atarak...

28 dakika önce

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma trafik ekipleri, trafikte makas ve drift atarak vatandaşların canını tehlikeye sokan trafik magandalarına" göz açtırmıyor.

İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma trafik ekipleri, trafikte makas ve drift atarak..., System.String[]
İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma trafik ekipleri, trafikte makas ve drift atarak vatandaşların canını tehlikeye sokan trafik magandalarına" göz açtırmıyor. Bakanlık, 26 Haziran 2018- 20 Haziran 2019 tarihleri arasında trafikte makas terörüne 23 bin 776 adet, drift terörüne ise 2 bin 188 adet cezai işlem uyguladı. Trafikte usulsüz çakar lamba kullananlar da trafik ekipleri denetimlerinden kurtulamadı. 4 bin 375 adet usulsüz çakar lamba kullanımına cezai işlem uygulandı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 12:22 Kaynak: İHA
Jandarma, 3. Sayfa
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