İçişleri Bakanlığı: "Emniyet ve Jandarmanın çalışmasıyla bölücü terör örgütü mensubu iki terörist... - Son Dakika
Son Dakika Güncel İçişleri Bakanlığı: 'Emniyet ve Jandarmanın çalışmasıyla bölücü terör örgütü mensubu iki terörist... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Emniyet ve Jandarmanın çalışmasıyla bölücü terör örgütü mensubu iki terörist...

7 saat önce

İçişleri Bakanlığı: "Emniyet ve Jandarmanın çalışmasıyla bölücü terör örgütü mensubu iki terörist ikna yoluyla, bir terörist ise kaçarak teslim oldu.

İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı: "Emniyet ve Jandarmanın çalışmasıyla bölücü terör örgütü mensubu iki terörist ikna yoluyla, bir terörist ise kaçarak teslim oldu."

İçişleri Bakanlığı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:06 Kaynak: AA
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