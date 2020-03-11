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İçişleri Bakanlığı: "Emniyet ve Jandarmanın çalışmasıyla bölücü terör örgütü mensubu iki terörist...
7 saat önce
İçişleri Bakanlığı: "Emniyet ve Jandarmanın çalışmasıyla bölücü terör örgütü mensubu iki terörist ikna yoluyla, bir terörist ise kaçarak teslim oldu.
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 08:06 Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığı: "Emniyet ve Jandarmanın çalışmasıyla bölücü terör örgütü mensubu iki terörist ikna yoluyla, bir terörist ise kaçarak teslim oldu."
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