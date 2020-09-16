İçişleri Bakanlığı: Ercan Yacan adlı terörist, Van'da yakalandı - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: Ercan Yacan adlı terörist, Van'da yakalandı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Van'da gerçekleştirilen operasyonda 'Ferman' kod adlı Ercan Yacan adlı teröristin saklandığı adreste yakalandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Van ve Şırnak İl Jandarma komutanlıkları ile Van İl Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen müşterek operasyonda; 'Ferman' kod adlı Ercan Yacan adlı teröristin Van'da yakalandığı bildirildi. Açıklamada, "Yakalanan teröristin, terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü, 2014 yılında sözde özel kuvvetler eğitimi aldığı, 2015-2016 yıllarında örgütün kırsal yapılanmasına katıldığı, daha sonra Suriye ve Irak'ın kuzeyinde faaliyet gösterdiği, 2019 yılında Irak'ın kuzeyinde bulunan Kandil Goşine bölgesinde sözde takım komutanı olarak faaliyet yürüttüğü, son olarak Van'da PKK/KCK terör örgütüne eleman temin etmek için çalışmalar yaptığı tespit edildi" denildi.

ANKARA, -