İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak EVRAN Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Eren-13 Jandarma Teğmen Şafak EVRAN Operasyonu kapsamında; Şırnak Beytüşşebap kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleriyle gerçekleşen J- SİHA destekli operasyonda 4 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." - ANKARA
Kaynak: İHA
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