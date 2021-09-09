İçişleri Bakanlığı: "Eren-14 Operasyonları kapsamında Hakkari'de 3 PKK'lı öldürüldü" - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı, Eren-14 Operasyonları kapsamında; Hakkari-Merkez ilçe Kavaklı köyü kırsalında 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Eren-14 Operasyonları kapsamında; Hakkari-Merkez ilçe Kavaklı köyü kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komando birlikleri tarafından J- SİHA ve Hava Kuvvetleri desteği ile icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi. - ANKARA