İçişleri Bakanlığı: "Eren-2 Operasyonu kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı : "Eren-2 Operasyonu kapsamında, Diyarbakır- Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA

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