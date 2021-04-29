İçişleri Bakanlığı: "Eren-2 Operasyonu kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma... - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı: "Eren-2 Operasyonu kapsamında, Diyarbakır- Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6'ya yükselmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir." - ANKARA
Kaynak: İHA
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