EREN-7 OPERASYONLARI KAPSAMINDA, TUNCELİ-HOZAT İLÇE DAĞYURDU MAHALLESİ KIRSALINDA 1 BÖLÜCÜ ÖRGÜT MENSUBU SİLAHIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika

EREN-7 OPERASYONLARI KAPSAMINDA, TUNCELİ-HOZAT İLÇE DAĞYURDU MAHALLESİ KIRSALINDA 1 BÖLÜCÜ ÖRGÜT MENSUBU SİLAHIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
19.08.2021 12:58
İçişleri Bakanlığı: Eren-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli-Hozat ilçe Dağyurdu mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 1 bölücü örgüt mensubu silahıyla birlikte etkisiz...
İçişleri Bakanlığı: Eren-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli- Hozat ilçe Dağyurdu mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J- SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 1 bölücü örgüt mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.
Son Dakika 14:32 Ozan Tufan'ın veda mesajı taraftarların yüreğine dokundu 14:20 Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi 13:50 Aleyna Tilki'nin Messi yorumu futbolseverlerin beğenisini topladı 13:18 ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor 12:34 Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı 12:17 Tatil yolculuğu facia ile sonuçlandı! Anne ve 2 kızı trafik kazasında hayatını kaybetti 12:03 Yaşlı kadından duyarak marka kurdu! Şimdi ürettiği kozalak pekmezini tüm Türkiye'ye gönderiyor 11:39 Soyadı krizi olay çıkardı! Kayahan'ın kızı Beste Açar ile İpek Açar fena kapıştı