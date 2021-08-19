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EREN-7 OPERASYONLARI KAPSAMINDA, TUNCELİ-HOZAT İLÇE DAĞYURDU MAHALLESİ KIRSALINDA 1 BÖLÜCÜ ÖRGÜT MENSUBU SİLAHIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika

EREN-7 OPERASYONLARI KAPSAMINDA, TUNCELİ-HOZAT İLÇE DAĞYURDU MAHALLESİ KIRSALINDA 1 BÖLÜCÜ ÖRGÜT MENSUBU SİLAHIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

19.08.2021 12:58

İçişleri Bakanlığı: Eren-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli-Hozat ilçe Dağyurdu mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 1 bölücü örgüt mensubu silahıyla birlikte etkisiz...

İçişleri Bakanlığı: Eren-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli- Hozat ilçe Dağyurdu mahallesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J- SİHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda, 1 bölücü örgüt mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

EREN-7 OPERASYONLARI KAPSAMINDA, TUNCELİ-HOZAT İLÇE DAĞYURDU MAHALLESİ KIRSALINDA 1 BÖLÜCÜ ÖRGÜT MENSUBU SİLAHIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
EREN-7 OPERASYONLARI KAPSAMINDA, TUNCELİ-HOZAT İLÇE DAĞYURDU MAHALLESİ KIRSALINDA 1 BÖLÜCÜ ÖRGÜT MENSUBU SİLAHIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
EREN-7 OPERASYONLARI KAPSAMINDA, TUNCELİ-HOZAT İLÇE DAĞYURDU MAHALLESİ KIRSALINDA 1 BÖLÜCÜ ÖRGÜT MENSUBU SİLAHIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
EREN-7 OPERASYONLARI KAPSAMINDA, TUNCELİ-HOZAT İLÇE DAĞYURDU MAHALLESİ KIRSALINDA 1 BÖLÜCÜ ÖRGÜT MENSUBU SİLAHIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı, Jandarma, Tunceli, Hozat, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EREN-7 OPERASYONLARI KAPSAMINDA, TUNCELİ-HOZAT İLÇE DAĞYURDU MAHALLESİ KIRSALINDA 1 BÖLÜCÜ ÖRGÜT MENSUBU SİLAHIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: EREN-7 OPERASYONLARI KAPSAMINDA, TUNCELİ-HOZAT İLÇE DAĞYURDU MAHALLESİ KIRSALINDA 1 BÖLÜCÜ ÖRGÜT MENSUBU SİLAHIYLA BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ - Son Dakika
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