İçişleri Bakanlığı: "Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Merkez ilçe... - Son Dakika
Üye Girişi

İçişleri Bakanlığı: "Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Merkez ilçe...

09.08.2022 12:07
İçişleri Bakanlığı: "Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Merkez ilçe...

İçişleri Bakanlığı: "Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Merkez ilçe Yoncalı kırsalında 09 Ağustos 2022 tarihinde, P-İHA, J-SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli olarak, PÖH, JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla...

İçişleri Bakanlığı: "Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Merkez ilçe Yoncalı kırsalında 09 Ağustos 2022 tarihinde, P-İHA, J- SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli olarak, PÖH, JÖH ve Jandarma Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı müşterek nokta operasyonunda; 4 bölücü örgüt mensubu silahları ile birlikte [(2) adet M16 P.Tf., (2) Kalaşnikof] etkisiz hale getirilmiştir. Eren Abluka operasyonları kapsamında bugün Hakkari'de 4, Batman'da 2 olmak üzere toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 6 olmuştur." - ANKARA

YORUMLAR
500
İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı: Hakkari'de 4 terörist etkisiz hale getirildi Eren Abluka-3 operasyonunda birisi turuncu kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi Eren Abluka-3 operasyonunda birisi turuncu kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, Emniyet Müdürlüğü, Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İçişleri Bakanlığı: 'Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Merkez ilçe... - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:44 Acun Ilıcalı'nın ilk eşi güzelliğiyle dikkat çekti! Kızına çok benziyor
17:13 Yıldız futbolcu Mbappe'nin Fenerbahçe'nin eski yengesine abayı yaktığı öne sürüldü
17:08 Fenerbahçe Beko, eski oyuncusu Bjelica'yı transfer ettiğini duyurdu
17:09 İngiltere'de hane başı enerji faturası artışı sürecek
17:55 Ülkesine dönen Suriyeliden dikkat çeken sözler: Geldiğimizde idare ediyorduk, şimdi her şey çok pahalı
16:36 Fabrikadan kovulan ve tazminatları eksik yatırılan 350 işçiyle polis arasında çıkan arbede sonrası bazı işçiler fenalaştı
16:35 Bülent Ersoy'a hayranından şaşırtan jest! Ham altın hediye etti
16:28 Galatasaray, yeni transferleri Mertens ve Torreira'nın tatlı atışmasının videosunu yayınladı
16:48 Gazeteci Latif Şimşek: Cemal Enginyurt ağzı lağım kokan, küfürbaz bir adam
16:16 Eski sevgilisi benzin döküp yaktı! Karnaval kraliçesi feci şekilde can verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 18:03:04. #1.12#
SON DAKİKA: İçişleri Bakanlığı: "Eren Abluka-29 operasyonu kapsamında, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Merkez ilçe... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş