İçişleri: 1'i turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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İçişleri: 1'i turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

09.08.2022 09:33
İçişleri: 1'i turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Eren Abluka-3 Operasyonu' kapsamında Batman'ın Yanıkkaya kırsalında, 1'i terörden arananlar listesindeki turuncu kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, 'Eren Abluka-3 Operasyonu' kapsamında Batman'ın Yanıkkaya kırsalında, 1'i terörden arananlar listesindeki turuncu kategoride 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 'Eren Ablukla-3 Operasyonu' kapsamında, Batman Jandarma Komutanlığı'nca Kozluk ilçesi Yanıkkaya kırsalında, 9 Ağustos'ta istihbarata dayalı nokta operasyonu gerçekleştirildi. İHA ve SİHA destekli jandarma özel harekat (JÖH) ve jandarma komando timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda, 1'i terör arananlar listesindeki turuncu kategoride olmak üzere 2 terörist, silahlarıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlara devam edildiği kaydedildi.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Batman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İçişleri: 1'i turuncu kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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