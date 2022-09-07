Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 'Eren Abluka-31 Operasyonu'nda, 5 Eylül 'de Mardin'in Nusaybin ilçesi Ömeryan bölgesi kırsalında teröristlerle çatışma çıktı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı 'nın desteğiyle jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucusu timlerinin yer aldığı çatışmada 2 terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerin silahları da imha edildi.

Kaynak: DHA

Jandarma, Nusaybin, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › İçişleri: Mardin'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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