İçişleri Bakanlığı: Eski milletvekillerine geçiş üstünlüğü düzenlemesi yok

İÇİŞLERİ Bakanlığı, "Düzenlenen usul ve esaslarda kesinlikle eski milletvekillerine geçiş üstünlüğü tanınmasına ilişkin düzenleme bulunmamaktadır" açıklaması yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bir köşe yazarı yazısında, çakar lamba kullanma hakkının eski milletvekillerine de tanındığı yönünde bir iddiada bulunulduğu belirtildi. Trafik güvenliğini tehlikeye atan ve ciddi sıkıntılara neden olan kamuoyunda 'çakar' olarak adlandırılan yetkisiz sesli ve ışıklı sistemi kullanımının engellenmesi amacıyla; geçiş üstünlüğüne sahip araçlar ve bunların kullanabilecekleri sesli ve ışıklı sistemlerin ne olacağına ilişkin usul ve esasların, İçişleri Bakanlığınca 24 Eylül 2019 tarihinde onaylanarak, 1 Kasım 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girdiği hatırlatıldı. Açıklamada, şöyle denildi: