Son Dakika Haberleri: İçişleri Bakanlığı etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı
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İçişleri Bakanlığı etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı, System.String[]
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. İç güvenlik operasyonları kapsamında bugün yapılan operasyonlarda Tunceli'de 3, Van'da 2 olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam ediyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 05:10 Kaynak: İHA
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