İçişleri Bakanlığı Europol Daire Başkanlığı Sedat Peker sorusuna cevap verdi: Soruşturmalar devam ederken bilgi veremiyoruz - Son Dakika

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, son günlerde YouTube üzerinden yayınladığı videolar ve ortaya attığı iddialarla büyük tartışma yaratan suç örgütü lideri Sedat Peker'le ilgili önemli bir soru yöneltmişti. Hükümetin cevap vermesi istemiyle Sedat Peker'le ilgili tam durumun ne olduğunu soran Çakırözer, "Yani difüzyon, kırmızı bülten istendi, verilmedi; bizimle paylaşır mısınız?" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer.

"SAYIN BAKANIMIZ GEREKLİ AÇIKLAMALARI YAPTI"

CHP'li Çakırözer'in yönelttiği soruya yanıt bugün İçişleri Bakanlığı Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek'ten geldi. Başkan Çiçek, "Soruşturmalar devam ederken bilgi veremiyoruz malum, Sayın Bakanımız gerekli açıklamaları yaptı" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı Europol Daire Başkanı Lütfi Çiçek.

"2 BİN 212 KIRMIZI BÜLTEN YAYINDA"

Türkiye'nin suçla mücadelesini anlatma fırsatı bulacağı İstanbul zirvesine katılımcıların aileleriyle birlikte davet edildiğini, sosyal programlar hazırlandığını söyleyen Çiçek, Milliyet gazetesine yaptığı açıklamada Türkiye'nin Interpol'ün veri tabanını en çok kullanan ilk 10 ülke içinde olduğunu vurguladı. Çiçek de bazı verileri şöyle paylaştı:

"Şu anda hâlihazırda 2 bin 212 kırmızı bülten yayında. Kırmızı bültenlerin çıkmasında hiçbir sorun yok aslında, ta ki suçlar asayiş, kaçakçılık ve benzeri suçlar olsun hiçbir sıkıntı yok 3 ila 6 gün içinde çıkıyor. Ancak konu FETÖ'ye geldiği zaman, Interpol Anayasası'nın 3. maddesi der ki; 'Interpol her türlü askerî, siyasi, ırki ve dinî konuların dışındadır'. Interpol Genel Sekreterliği de, 15 Temmuz darbe girişiminin bir askeri suç, bir siyasi suç olduğu varsayımla, FETÖ için yaptığımız kırmızı bülten taleplerini reddetti. Yaklaşık 773 talep. Bu, FETÖ'ye ilgili rakam. PKK, DHKP-C ve TKP-ML gibi terör örgütleri kapsamında, hatta içlerinde sadece terör örgütü üyeliği değil, silahlı eylemi olanlardan bile 240 şahsı reddettikleri görülüyor."